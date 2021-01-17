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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ألمانيا.. إخلاء بعض مرافق مطار فرانكفورت بعد الاشتباه بحقيبة أمتعة

الأحد 17/يناير/2021 - 04:55 ص
مطار فرانكفورت
مطار فرانكفورت
وكالات
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أخلت الشرطة الألمانية بعض المرافق من مطار فرانكفورت بعد الاشتباه بحقيبة أمتعة متروكة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تم إغلاق المبنى رقم 1 بالمطار، إلى جانب محطة القطار الإقليمية الملحقة به، بعد إطلاق شرطة المطار عملية شاركت فيها شرطة الولاية والشرطة الفيدرالية.

وأعلنت شرطة المطار: «تم التحقق من حقيبة أمتعة متروكة ووجدت أنها آمنة».

وذكرت صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج»، أن السلطات احتجزت اثنين مشتبه بهما، وحسب مصادر الشرطة للصحيفة، فإن المشتبه بهما معروفان بين المشردين في المدينة.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، أن المشتبه بهما أسقطا الحقيبة قبل أن يهتفا الله أكبر.

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