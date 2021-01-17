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حتى لا تُُصاب بـ«كورونا».. احذر 10 أشياء تضعف المناعة

الأحد 17/يناير/2021 - 07:28 ص
أشياء تضعف المناعة
أشياء تضعف المناعة
سلمى بدر
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن مرض نقص المناعة الذي بسببه يمكن لوباء فيروس كورونا المستجد السيطرة على جسم الإنسان ويمكن أن يسبب الوفاة، وتختلف أسباب نقص المناعة أو ضعف المناعة حسب نوعها.

جاء بالتقرير أنه قد يعاني أصحاب ضعف المناعة من العديد من المشاكل الصحية مثل: التقرحات الفموية، ومشاكل اللثة المزمنة والعدوى البكتيرية التي تسببها بكتيريا المكورة والتي تتسبب بقروح مليئة بالصديد وتقيح الجلد، والحمى والقشعريرة، وفقدان الشهية، وخسارة الوزن، والشعور بألم دائم في البطن، وتأخر الشفاء التام من المرض.

أسباب نقص المناعة:
أشار التقرير إلى بعض الأسباب التي تؤدي إلى نقص الممناعة وكانت كالتالي:

-الإجهاد العصبي:
الإجهاد العصبي والضغط النفسي يزيد من مستوى الكورتيزول بالجسم، مما يقلل من إنتاج البروستاجلاندين الجيد الذي يدعم وظائف المناعة وبالتالي فإن الإجهاد الشديد يمكن أن يجعل الجسم أكثر عرضة لنزلات البرد والأنفلونزا، بالإضافة إلى مشكلات صحية أخرى مثل أمراض القلب والسكري.

-النظام الغذائي السيء:
الاستخدام المفرط للسكريات والأطعمة الدسمة والدهنية يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، حيث إن قدرة خلايا الدم البيضاء التي تقتل البكتيريا تضعف بدرجة كبيرة عند تناول السكريات.

- قلة النوم:
عدم الحصول على القسط الكافي من النوم، يضعف جهاز المناعة بسبب انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم في محاربة الأمراض.

- السمنة:
تؤدي السمنة إلى ضعف جهاز المناعة، لأنها تؤثر على قدرة خلايا الدم البيضاء على التكاثر وإنتاج الأجسام المضادة ومنع الالتهابات.

- عدم ممارسة الرياضة:
أثناء ممارسة الرياضة، يزداد تدفق الدم الذي يعزز عملية طرد النفايات السامة من الجسم، كما أنه يعزز الدورة الدموية المحسنة للأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء الهامة لمكافحة الأمراض المعدية.

- الأدوية:
يؤدي الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية وكذلك الأدوية التي تكافح الحمى إلى إضعاف جهاز المناعة بالجسم، وبالتالي يصبح الجسم أقل مقاومة للبكتيريا وتزداد فرص الإصابة بالأمراض، ولذلك يجب الالتزام بالجرعات المحددة للأدوية وعدم تناول أي عقاقير دون استشارة الطبيب.

- عدم الاهتمام بالنظافة:
يؤدي عدم الاهتمام بنظافة الجسم إلى تعريضه للمزيد من الجراثيم والبكتيريا، مما يسبب ضعف جهاز المناعة.

- التعرض للمواد الكيماوية:
تتسبب المواد الكيماوية في أضرار كثيرة على الصحة، لما تحتويه من مركبات خطيرة تؤثر على وظائف الجهاز المناعة؛ لذلك فإن كثرة التعرض للمواد الكيماوية والأشعة فوق البنفسجية من الأخطاء الشائعة التي تؤثر بالسلب على مناعة الجسم وتؤدي للإصابة بالأمراض.

- التدخين:
تحتوي السجائر على أكثر من 4000 مادة كيميائية ضارة، وجميع هذه المواد سامة للجسم، مما يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة ولا يشترط تدخين السجائر، وإنما التعرض التدخين السلبي، حيث أن هذه المواد الكيميائية تصبح أكثر خطورة وضررًا عندما تحترق.

- جفاف الجسم:
يجب الحفاظ على مستوى جيد من الماء بالجسم للمساعدة في تخليصه من السموم، ومساعدة جهاز المناعة في محاربة أي عدوى ويمكن لجفاف الجسم أن يؤثر على الطاقة والنوم والقدرة على إخراج السموم والنفايات من الجسم.

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