موسكو: الإرهابيون شنوا 21 هجوما بمنطقة وقف التصعيد فى إدلب بسوريا

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الفريق أول فياتشيسلاف سيتنيك، أن مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية، نفذوا 21 هجوما في منطقة وقف التصعيد بإدلب في سوريا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال: "في منطقة وقف التصعيد في إدلب، تم تسجيل 21 هجوما من مواقع جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، منها 14 هجوما أبلغ عنها الجانب السوري، و3 في حلب، و9 في إدلب، و4 في اللاذقية، بالإضافة إلى 5 في محافظة حماة".وأضاف: "خلال الـ24 ساعة الماضية لم يتم تسجيل أي قصف من قبل الجماعات المسلحة التي تساندها تركيا".وقال الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق، إن "الحرب في سوريا لم تنته بعد، وأن قادة الإرهابيين يعتزمون جعلها تدوم لفترة طويلة".