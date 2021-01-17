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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

انتشال حوت نافق بحجم شاحنة من البحر فى الكويت

الأحد 17/يناير/2021 - 01:48 ص
انتشال حوت نافق
انتشال حوت نافق
وكالات
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تمكنت السلطات في الكويت من انتشال حوت نافق طوله 35 قدما تقريبا، وذلك بعد ورود بلاغ بوجوده في منطقة الحيشان بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بعد انتشاله عمدت الهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الموانئ والهيئة العامة للزراعة والبلدية بالتعاون مع عمليات خفر السواحل الكويتية إلى سحبه ونقله بسيارة، حيث ستتولى البلدية التعامل مع جثته.

وقد تم جر الحوت النافق إلى ميناء الشويخ، حيث تم سحبه من مرسى (19 أ) بالاستعانة بفرقة عمليات وغواصين وتم ربطه ورفعه بالرافعات.

ويبلغ طول الحوت النافق نحو 35 قدما، ووزنه لا يقل عن 10 أطنان، وهو ما جعل عملية سحبه ورفعه ليست باليسيرة.

وأرجعت هيئة البيئة الكويتية سبب نفوق هذا النوع من الحيتان إلى كبر سنها ومرضها أو موتها جوعا لندرة وجود الغذاء الذي تتناوله لاسيما القشريات الصغيرة الموجودة فقط في المحيطات، فضلا عن تصادمها مع السفن التي تمر في خطوط الملاحة البحرية.

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