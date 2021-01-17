ليستر سيتى يفوز على ساوثهامبتون بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

حقق ليستر سيتي انتصارًا ثمينًا علي ضيفه ساوثهامبتون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بملعب ووكرز، في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز.سجل هدفين ليستر كل من جيمس ماديسون، وهارفي بارنيس، في الدقيقتين 37 و90.ورفع الفوز رصيد ليستر إلى 35 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا بفارق نقطة وحيدة خلف مانشستر يونايتد، الذي سيحل ضيفًا على ليفربول، حامل اللقب، غدًا الأحد على ملعب أنفيلد في قمة الجولة، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 29 نقطة في المركز الثامن.