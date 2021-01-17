باريس سان جيرمان يفوز على آنجيه بهدف دون رد فى الدورى الفرنسى

حقق فريق باريس سان جيرمان انتصارا صعبا على مضيفه آنجيه بهدف دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.سجل هدف باريس سان جيرمان واللقاء الوحيد، لاعبه ليفن كورزاوا في الدقيقة 70.ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 42 نقطة، ليرتقي لصدارة جدول الدوري الفرنسي بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد آنجيه عند 30 نقطة في المركز السابع.