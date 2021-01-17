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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بعد الشماتة فى وفاة صفوت الشريف.. «الإفتاء»: عند الله تجتمع الخصوم

الأحد 17/يناير/2021 - 01:20 ص
صفوت الشريف
صفوت الشريف
أميرة العناني
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قالت دار الإفتاء المصرية، إن الكلام في مصائر البشر بعد انتقالهم من هذه الدنيا من سوء الأدب مع الله، وفتح باب التشفي في موت بعض الناس ليس من محاسن الأخلاق، ومما ورد عن العلماء والصالحين أن الموت يقطع الخصومة؛ لأن الدنيا ليست محلا لمحاسبة الأموات.

واستشهدت الإفتاء في تدوينة لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، بقوله تعالى في سورة مريم {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (95)}، والمعنى: لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له، فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم أحدا.

وأشارت إلى أنه عندما كانوا يُسألون عن شأن فتنة أو خصومة بين من غادروا الدنيا يقولون: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلننزه عنها ألسنتنا!، مضيفة: «تذكروا أيها الأفاضل: عند الله تجتمع الخصوم ولا تحكموا على مصائر العباد».

وشهدت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حالة من الغضب عقب وفاة وزير الإعلام الأسبق،صفوت الشريف، وبدأت الصفحات في استعراض ادعاءات تخص الراحل واسرته.

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