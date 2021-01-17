جواهرجية مصر: قرار الرئيس بإنشاء مدينة الذهب يضعنا على خريطة المنافسة العالمية

أشاد مصطفى صابر، أمين عام رابطة جواهرجية مصر، بقرار الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال، لتعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وهو ما سيضعنا على خريطة المنافسة العالمية في هذه الصناعة الهامة.وقال «صابر»، إن قرار الرئيس جاء على نحو يلي طموح المستثمرين والعاملين في هذا القطاع الاقتصادي الهام، خاصة وأن توجيهات الرئيس شملت توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.وأوضح أن صناعة الذهب والحلي والمعادن الثمينة في مصر كانت رائدة منذ عصور، ولا يزال المنتج المصري ينافس عالميًا وبقوة من حيث الأذواق وجمال التصميمات والتنفيذ، إلا أن ضغط عناصر الإنتاج وفرض الرسوم على تصديره ساهم في زيادة التكلفة بشكل يمثل عبئ على سعر البيع.وطالب أمين عام رابطة جواهرجية مصر، بأن تواكب هذه الخطوة الهامة، تحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة اقتصادية تدير مواردها بما يحررها من قيود وبيروقراطية التعامل الحكومي لتنطلق صناعة الذهب في مصر وتصبح رائدة.