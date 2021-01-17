الأمم المتحدة: محادثات ليبيا تتقدم نحو تشكيل حكومة مؤقتة

أعلنت الأمم المتحدة أن الحوار السياسي الليبي الذي رتبته، أحرز تقدما نحو الموافقة على حكومة انتقالية جديدة للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" اتفق المشاركون في محادثات جنيف على آلية لاختيار الحكومة الجديدة التي كان تشكيلها محل جدل بين الفصائل الرئيسية في ليبيا.وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يوم السبت، إن الاتفاق يمثل "أفضل حل وسط ممكن" لهذه القضية ويمكن أن يؤدي إلى اختيار حكومة انتقالية "في غضون عدة أسابيع"، لكنها حذرت أيضا من أنه سيظل هناك "أناس يسعون لعرقلة" جهود صنع السلام.وأضافت أن الحكومة الانتقالية ستكون مسؤولة عن التحضير للانتخابات ومحاربة الفساد واستعادة الخدمات العامة في جميع أنحاء ليبيا.ومن المقرر أن يصوت جميع أعضاء الحوار البالغ عددهم 75 خلال أسبوع على الآلية التي اتفقت عليها لجنة جنيف اليوم.