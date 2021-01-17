رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: محادثات ليبيا تتقدم نحو تشكيل حكومة مؤقتة

الأحد 17/يناير/2021 - 04:15 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
طباعة
أعلنت الأمم المتحدة أن الحوار السياسي الليبي الذي رتبته، أحرز تقدما نحو الموافقة على حكومة انتقالية جديدة للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" اتفق المشاركون في محادثات جنيف على آلية لاختيار الحكومة الجديدة التي كان تشكيلها محل جدل بين الفصائل الرئيسية في ليبيا.

وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يوم السبت، إن الاتفاق يمثل "أفضل حل وسط ممكن" لهذه القضية ويمكن أن يؤدي إلى اختيار حكومة انتقالية "في غضون عدة أسابيع"، لكنها حذرت أيضا من أنه سيظل هناك "أناس يسعون لعرقلة" جهود صنع السلام.

وأضافت أن الحكومة الانتقالية ستكون مسؤولة عن التحضير للانتخابات ومحاربة الفساد واستعادة الخدمات العامة في جميع أنحاء ليبيا.

ومن المقرر أن يصوت جميع أعضاء الحوار البالغ عددهم 75 خلال أسبوع على الآلية التي اتفقت عليها لجنة جنيف اليوم.

موضوعات متعلقة

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

سقوط صاروخ إيراني بعيد المدى قرب حاملة طائرات أمريكية

«بينهم منتج أفلام».. التصريح بدفن 4 انفجرت سيارتهم على محور 26 يوليو

الباز: قرار تصفية مجمع الحديد والصلب جاء بعد دراسات مستفيضة من الحكومة

الصور

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

الباز: قرار تصفية مجمع الحديد والصلب جاء بعد دراسات مستفيضة من الحكومة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

انتشال حوت نافق بحجم شاحنة من البحر فى الكويت

ليستر سيتى يفوز على ساوثهامبتون بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

باريس سان جيرمان يفوز على آنجيه بهدف دون رد فى الدورى الفرنسى

دبى تطلق «تاكسى لندن» فى شوارعها تجريبيًا الشهر المقبل

أيام زمان

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

صالح عبدالحي أول مطرب عربي على إذاعة لندن

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

انطلاق ملتقى براعم ومواهب الدولى للفنون التشكيلية 25 فبراير

«البيت الفنى» يقدم مسرحية «ألمظ وسى عبدة».. قريبًا

قبل طرح رواية حاكم.. إليك 3 أعمال عن الحارة المصرية

«مناهج النقد المعاصر» في طبعة جديدة لصلاح فصل