بحث استعدادات اجتماعات لجان الخبراء لتحديد أولويات التعاون الأردنى الخليجى

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج نايف الحجرف، الاستعدادات لاجتماعات الخبراء لتحديد أولويات التعاون بين الأردن والمجلس.وحسبما أفادت وكالة أنباء " بترا" أكد الصفدي والحجرف، أثناء اللقاء في مقر المجلس بالرياض، ضرورة تحديد أولويات واضحة لعمل فرق العمل الـ15، والتي شكلتها الجانبان بهدف اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل التعاون والخطوات العملية الملموسة.وشددا على "حرص البلدين المشترك لمأسسة التعاون لما يعود بالفائدة على جميع الأطراف".من جهته، أكد الحجرف على "حرص مجلس التعاون على تعميق الشراكة مع المملكة في مختلف المجالات".