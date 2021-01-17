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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير خارجية فرنسا: إيران تعمل على بناء قدرات نووية

الأحد 17/يناير/2021 - 05:46 ص
جان إيف لودريان
جان إيف لودريان
وكالات
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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في تصريح صحفي، أن إيران تعمل على بناء قدرات نووية.

وقال في مقابلة مع صحيفة "جي دي دي" الفرنسية: "لا بد من إخبار الإيرانيين بأن هذا يكفي، وضرورة العمل على ترتيب عودة إيران والولايات المتحدة إلى الصفقة النووية لعام 2015".

وأضاف: "إحياء الصفقة النووية لن يكون كافيا، وهناك محادثات صعبة بشأن الصواريخ البالستية، والأنشطة الإقليمية الإيرانية مطلوبة".

من جهته، رأى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الاثنين الماضي أن "إحياء الاتفاق النووي الإيراني يجب أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

جدير بالذكر، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% مطلع ديسمبر الماضي، كجزء من خطة التحرك الاستراتيجية الإيرانية للتصدي للعقوبات الخارجية التي وافق عليها البرلمان في الشهر ذاته.

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