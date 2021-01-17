حريق بمزرعة نخيل بقرية الجديدة بالداخلة

نجحت قوات الحماية المدنية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد في السيطرة على حريق هائل اندلع في مزرعة نخيل بقرية الجديدة بالقرب من مناطق سكنية بمركز الداخلة وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الوحدة المحلية لمكان الحريق الذي تمت السيطرة عليه في الحال دون وقوع خسائر بشرية.تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بوجود حريق كبير بمنطقة بئر الجارة بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة.وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق مدعومة بعربات فنطاس مياه من الوحدات المحلية والقرى المجاورة للمنطقة لإخماد الحريق، ومنع امتداده للمزارع والمساكن المجاورة، وتم تحرير محضر بالحريق وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.