هزة أرضية بقوة «5.5 ريختر» تضرب أفغانستان
الأحد 17/يناير/2021 - 12:18 ص
وكالاتطباعة
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، أنه سجل هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر شمال شرقي أفغانستان.
وأضاف: "تم تسجيل الهزة في وقت متأخر من مساء السبت، ويقع مركزها على بعد 42 كيلومترا جنوب منطقة غورم في إقليم بدخشان شمال شرقي البلاد".
وتابع: "وقعت الهزة على عمق 185 كيلومترا".
ولم ترد معلومات حول سقوط ضحايا أو حدوث أضرار إثر الهزة.
وأضاف: "تم تسجيل الهزة في وقت متأخر من مساء السبت، ويقع مركزها على بعد 42 كيلومترا جنوب منطقة غورم في إقليم بدخشان شمال شرقي البلاد".
وتابع: "وقعت الهزة على عمق 185 كيلومترا".
ولم ترد معلومات حول سقوط ضحايا أو حدوث أضرار إثر الهزة.