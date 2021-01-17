هزة أرضية بقوة «5.5 ريختر» تضرب أفغانستان

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، أنه سجل هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر شمال شرقي أفغانستان.وأضاف: "تم تسجيل الهزة في وقت متأخر من مساء السبت، ويقع مركزها على بعد 42 كيلومترا جنوب منطقة غورم في إقليم بدخشان شمال شرقي البلاد".وتابع: "وقعت الهزة على عمق 185 كيلومترا".ولم ترد معلومات حول سقوط ضحايا أو حدوث أضرار إثر الهزة.