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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تتعهد بمنح الفلبين 500 ألف جرعة من لقاح كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 12:17 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، أن وزير الخارجية الصيني وانج يي تعهّد بمنح الفلبين 500 ألف جرعة من لقاح مضاد لكورونا.

وقال «وانج»، خلال لقائه نظيره الفلبيني تيودورو لوكسين في مانيلا: «بصفتنا أصدقاء للفلبين، سنقف بحزم مع الشعب الفلبيني حتى هزيمة فيروس كورونا».

ومن جانبه، قال لوكسين: «التعاون الوثيق للتغلب على الوباء عزز العلاقات وعمق الصداقة بين البلدين»، مشيرًا إلى أنه تم استئناف التعاون في المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية.

وأعلنت الخارجية الفلبينية أن وانج تعهد بتقديم 500 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا، دون أن تذكر نوع اللقاح.

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