الشرطة السويسرية: مصرع شخصين جراء انهيارات ثلجية فى جبال الألب

أعلنت الشرطة السويسرية مصرع شخصين؛ جراء انهيارات ثلجية في جبال الألب، بعد تساقط الثلوج بغزارة في البلاد.وأوضحت الشرطة، أن متزلجًا يبلغ من العمر 49 عامًالقي حتفه في قرية أوبرفالد بعد أن دفنه الثلج، وأن شخصًا آخر لقي حتفه في كانتون أوبيرفالدن بعد أن دفنه الثلج كذلك.وأضافت: «أن رياضيًا أصيب بجروح شديدة، وتم إنقاذ شخص دون أن يصاب بجروح»، مشيرة إلى أن البحث توقف عن أشخاص آخرين، ربما دفنوا بسبب الانهيارات الثلجية.من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن شخصًا واحدًا على الأقل لا يزال مفقودًا بعد الإبلاغ عن انهيارات ثلجية في مناطق أخرى.