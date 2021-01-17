رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة السويسرية: مصرع شخصين جراء انهيارات ثلجية فى جبال الألب

الأحد 17/يناير/2021 - 12:14 ص
انهيارات ثلجية
انهيارات ثلجية
أ ش أ
طباعة
أعلنت الشرطة السويسرية مصرع شخصين؛ جراء انهيارات ثلجية في جبال الألب، بعد تساقط الثلوج بغزارة في البلاد.

وأوضحت الشرطة، أن متزلجًا يبلغ من العمر 49 عامًالقي حتفه في قرية أوبرفالد بعد أن دفنه الثلج، وأن شخصًا آخر لقي حتفه في كانتون أوبيرفالدن بعد أن دفنه الثلج كذلك.

وأضافت: «أن رياضيًا أصيب بجروح شديدة، وتم إنقاذ شخص دون أن يصاب بجروح»، مشيرة إلى أن البحث توقف عن أشخاص آخرين، ربما دفنوا بسبب الانهيارات الثلجية.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن شخصًا واحدًا على الأقل لا يزال مفقودًا بعد الإبلاغ عن انهيارات ثلجية في مناطق أخرى.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

الصور

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

الباز: قرار تصفية مجمع الحديد والصلب جاء بعد دراسات مستفيضة من الحكومة

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دبى تطلق «تاكسى لندن» فى شوارعها تجريبيًا الشهر المقبل

«الفيدرالية الروسية» تشرح آلية تطور المناعة من كورونا فى جسم الإنسان

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. شركة مصر الوسطى

فريق نيبالي يعلن تسلق قمة «كي 2» بنجاح للمرة الأولى خلال الشتاء

أيام زمان

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

صالح عبدالحي أول مطرب عربي على إذاعة لندن

جمعتهما الصداقة فأقنعه بالتمثيل.. مايسترو الأهلي بطلًا لآخر أفلام عزالدين ذوالفقار

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

«البيت الفنى» يقدم مسرحية «ألمظ وسى عبدة».. قريبًا

قبل طرح رواية حاكم.. إليك 3 أعمال عن الحارة المصرية

«مناهج النقد المعاصر» في طبعة جديدة لصلاح فصل

«فنون القصة القصيرة» في قصر أحمد بهاء الدين للطفل