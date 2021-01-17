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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير خارجية السودان يؤكد الدور الفاعل لتشاد فى ملف الترتيبات الأمنية

الأحد 17/يناير/2021 - 05:26 ص
عمر قمر الدين
عمر قمر الدين
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أكد وزير الخارجية السوداني المُكلف عمر قمر الدين، الدور الفاعل لجمهورية تشاد في ملف الترتيبات الأمنية للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، لافتا إلى استقبال تشاد لأعداد كبيرة من مقاتلي الحركات في طريق عودتهم إلى السودان.

وعاد إلى الخرطوم، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، والوفد المرافق له، الذي ضم قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق الركن جمال عبدالمجيد، بعد زيارة لجمهورية تشاد استغرقت يوما واحدا.

وقال وزير الخارجية السوداني -في تصريح صحفي - إن المباحثات مع الرئيس التشادي ادريس ديبي، تركزت حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بجانب تطورات الأوضاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومدى تأثيرها على السودان وتشاد.

وأضاف أن الجانبين بحثا الاحتكاكات التي نشأت بين القبائل على المناطق الحدودية المتاخمة لتشاد، والسبل الكفيلة بمعالجتها، لافتا إلى أن الجانبين تناولا مجمل قضايا السلام.

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