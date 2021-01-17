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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات المغربية تضبط كمية من المخدرات على متن سفينة برتغالية

الأحد 17/يناير/2021 - 05:57 ص
ضبط كمية من المخدرات
ضبط كمية من المخدرات
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قامت سلطات خفر السواحل المغربية بضبط كمية من مخدر الكوكايين، قبالة منطقة "رأس سبارطيل"، شمال المغرب، حسب وسائل الإعلام المغربية.

وأورد الإعلام المغربي أن تدخل السلطات المغربية جاء بعد تلقيها نداء من قبطان سفينة برتغالية لنقل البضائع، يحمل جنسية آسيوية، أعلن وجود شك في حمولة إحدى الحاويات الموضوعة بالمركبة.

وفور العثور على كمية الكوكايين جرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، وصدر أمر قضائي بإجراءات البحث وتفتيش باقي الحمولة؛ من أجل كشف كمية إضافية محتملة من المخدرات.

جدير بالذكر أن الباخرة خرجت من البرازيل، وكان مخططا لها أن تتوقف في ميناء بهولندا، بينما الحاوية التي عثر فيها على الكوكايين مرسلة إلى ألمانيا.

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