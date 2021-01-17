الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ استعدادا للتقلبات الجوية

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة غدا الأحد الموافق ١٧ يناير، بناءً على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.وتشير التوقعات إلى فرص سقوط الأمطار من قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة، تغزر قليلا من بعد الظهر خاصة علي الساحل، وتبقي فرص الأمطار قائمة طوال اليوم علي فترات متقطعة ولكن تخف حدتها تدريجيا حتي دخول الليل.وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏ وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.