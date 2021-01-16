المنظر الأخير

تقابلنا.. اختلفت الملامح، عيناها الجميلتان كانت فيهما نظرة حزن.تقابلنا.. بنظراتها كانت تبحث عنى، تراجع ملامحى، تقاطيع وجهى، تحد النظر وتبتسم، شعرت بأنها مليئة بالكلام والحياة فتموت فى الصمت.قالت: لقد تغيرت، ظننتُ بأنى سأجدُك كما أنت.. كنتُ أنا الآخر أبحث عنها ولم أرِدْ أن تلحظ هذا، وعندما سألتنى: وأنا.. هل تغيرتُ؟ قلت: لا زلتِ كما أنتِ.. قمرًا.. ابتسمتْ بخجل، ثم قالت: لكنك تغيرت، اختلفت ملامحك.. وعندما سألتها عن الذى تغير فىَّ بالضبط، قالت: لا أدرى، ثم أكملت معللة: نحن لم نتقابل سوى مرتين، ثم ابتعدنا أكثر من عامين.كانت الدنيا فى منظرها الأول شديدة البرد، رياح، تراب، ثم قليل من المطر.. قالت إنها تشعر بالبرد، قلتُ إنى أريد أن أشرب شيئًا ساخنًا، ثم قلت: نأكل أولًا ثم نشرب الساخن، رفضتْ هى فكرة الأكل، بحثنا عن مكان دافئ، واختبأنا.دخلنا، فى المقهى جلسنا، اختارت هى أنسب مكان فى أبعد الأركان، اخترتُ مشروبى الساخن، واختارت هى مشروبًا باردًا، بالرغم من أنها تشكو شدة البرد، تلاقت عينانا، داعبتها بكلمة غزل فلمعتا كجوهرتين.تذكرنا معًا الكلمات الأولى، وطريقة التعارف التى تمت بيننا فى اللقاء الأول، متى وأين، ثم أخذنا نردد العبارات التى أهديتها فى تلك المرة البعيدة.. قلت إن أمان الدنيا كنت أعيشه فى تلك اللحظات، أمان الغار والدير والكهف.. توقف الكلام فجأة، ثم قلت إنى أريد أن أسكن عينيها، واستدركتُ، الأفضل أن تسكن هى عينىّ، ستكونين أنتِ ملء الدنيا، ستكونين أنتِ لى الحياة.سألتْ كيف اتصلتْ بى صديقتها، وكيف أعطتنى رقم هاتفها، أخبرتها.. أريد أن أسمع صوتها، قلت: تحدثى، احكى لى ماذا فعلت طوال هذه الفترة.بدأت تحكى: أكملتُ الدراسات العليا، عامين، وأنا الآن أجهز للماجستير.. وأخرجت شهاداتها.. أخذت أتأمل بإعجاب شديد صورها الشخصية المثبتة على الأوراق الرسمية، ثم سألتها عن واحدة، صورة، ابتسمتْ وأخذتْ تلملم الأوراق مرة أخرى، توقفتْ فجأة عن الكلام ثم سألتْ: هل توقفت فعلًا عن الدراسة؟! قلت: نعم.. عدم الاستقرار فى مكان لا يحقق حلمًا، ولا يصنع مستقبلًا، عملى فى القاهرة وبيتى فى الزقازيق، لا أستطيع الحياة فى زحام القاهرة، ولا يوجد لى عمل فى الزقازيق.. قالت: لماذا لا تسافر؟، قلت: إن البنيان هنا أفضل من البنيان فى الخارج وأعود مرة أخرى لا شىء، حتى ولو كنت أملك مالًا كثيرًا، قالت: إنك غريب، قلت: وأنتِ، قالت: لا، مثلى توجد الكثيرات، قلت: إننى أعيش فى هذه الدنيا منذ زمن بعيد، قابلت الكثيرات لم تأخذنى واحدة مثلما أخذتينى أنتِ.. أكملى.. ماذا بعد؟أكملتْ : خطبتُ ولم أكمل معه، كان مدخنًا، وعندما طلبتُ منه الامتناع عن التدخين، بعد مناقشات عدة، استجاب، ثم بعد ذلك اكتشفت أنه يكذب علىّ، لم أسترح معه.. وعندما سألتها: ألم يقدم هو شيئًا يشفع له، قالت: لم يفعل شيئًا، كان يأتى للزيارة فى أوقات غير مناسبة، وكنت أنا مشغولة بالدراسة والامتحانات، ولم يراعِ هو ذلك.تمنيت أن تعود بى حياتى للوراء وأبدأها من جديد على يديها، أولد وأنمو وأزحف على يديها، وعلى يديها أتعلم المشى وأتعلم الحب، لكن للأسف كان الوقت متأخرًا جدًا للتمنيات، حتى المرة الأولى منذ أكثر من عامين كان الوقت متأخرًا.أكملتْ: فى صباح أحد الأيام، كنت أرتدى ملابسى، لاحظت شيئًا غريبًا فى جانب عنقى، لم أكن أشعر بتعب، لكن المنظر مقلق.. ذهبت للدكتور، طلب إجراء جراحة فورية، كانت الغدة، ثم جراحة تجميلية أخرى فى مكان الجراحة الأولى.. حتى الآن.. أنا الآن أتناول دواء بصورة دورية.كنت أسمع، من داخلى كنت أتقطع، كنت أتخيل.. تعبت، حزنت، أخذتنى فى ناحية أخرى من عالمى، وأردت أنا أن آخذها وأهرب بها بعيدًا بعيدًا، أبعد بها عن كل هذه الهموم والأوجاع، أردت أن يتحول الحديث، سماع صوتها يغرينى.. حرَّكتْ حاجبها حركة جميلة أشبه برقصة هندية.. ابتسمتُ.. وطلبتُ منها أن تكررها، فاستجابت مبتسمة.من الخارج، وعبر زجاج المقهى، كان منظر جديد للدنيا، بدأت الشمس تظهر، توقف قليلًا المطر، وتقريبًا الأتربة، قلت: تغيرت الدنيا، وأنا معك رأيت لها أشكالًا عدة، جميعها مختلفة.. تكلمى.. صوتك بالنسبة لى حياة، عيونك حياة، ضحكاتك حياة، رقصة حاجبك الفرحان حياة.قالت: مللت الحياة، حتى أنتَ، ليس لى الحق فى الجلوس معك، لستَ ملكى، قلت: ليس شرطًا امتلاك الدنيا حتى تستمتعى بها، استمتعى بالحياة وكأنكِ تملكين كل الدنيا.. ابتسمتْ بألم وقالت: أريد الخروج، السفر، تمنيتُ السفر للسعودية، وأبقى هناك طوال شهر رمضان، رفضتْ أمى، قالتْ بعد الزواج.. أحلم بالسفر إلى دبى، جميلة دبى، لبنان.. قاطعتها: جميلة لبنان لكنها مقلقة، قالت: هذا صحيح، أسافر دبى، وأنتَ أيضًا تسافر، وأتصل بك هناك، لن يكون لى غيرك هناك، وأنتَ أيضًا، ونكون معًا...فجأة توقفتْ عن الكلام، وقالت: وأنت؟! حدثنى عنك، ماذا فعلت؟، قلت: لا شىء، توقفت أحلامى، فقط تزوجت.كانت الدنيا تغير ألوانها، بدأت الشمس تغيم، وبدأ الليل يتسرب إلينا، ظُلمته، برودته، قلت: لقد بدأ منظر جديد للدنيا، قالت: لقد تأخرنا.غادرنا المقهى الدافئ، فاجأَنا الشارع البارد، استقللنا «التاكسى»، تمنيت أن يكون طريقنا بلا نهاية.. سريعًا وصلنا، ودعتها، افترقنا، سارت هى، وبقيت أنا، كان المنظر الأخير للدنيا، كنت وحيدًا، وكان المطر شديدًا.