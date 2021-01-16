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رئيس التحرير التنفيذي
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محاكمة الديك

السبت 16/يناير/2021 - 11:55 م
جريدة الدستور
سيد عبدالعال سيد
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يصيحُ الديك فوق عشة الدجاج مبكرًا، يدق الخطوة تلو الخطوة على السطح الجريدى الذى يهز الحوائط القديمة، مما يقلق الدجاجات وهن خائفات.. يسير بينهن فاردًا جناحيه نافرًا ريشه الملون، ينظر إليهن فى تفحص إلى أن وقعتْ عيناه على دجاجة ريشُها أبيض ومنقارها صغير، وأشار إليها.. فانتبهتْ وهى خائفة منه وراحتْ تقف بين الدجاجات اللاتى يصرخن فى وجه الديك.. تغير وجهه ممتعضًا وأشار إليها مرة أخرى فأتتْ إليه خاضعة ترجوه أن ينأى عنها بعيدًا ويتركها فى حال سبيلها، لكنه لم يعبأ بحديثها الرقيق، فقفز على جناحى المسكينة أمامهن غارسًا منقاره الطويل فى ريش رأسها الأحمر وهى تتأوه بصوتٍ واهن، ثم فلتتْ من بين ساقيه مبللة الريش، فذهب باحثًا عن بيضة كى تملأ معدته الفارغة.. التقم بيضتين حتى ينشط فى حركاته المستبدة، محلقًا فى فضاء البيت الكبير هابطًا على سطح أحد الجيران.. ينظر حوله فى ترقب يرى بعض الحمامات يلتقطن حبات القمح فى هدوء، صائحًا بصوته فى وجوههن، فرفرفت الحمامات، وتجمعت إلى جدار الحائط وهى صامتة.. ووقفَ على حافة الطبق يبعثر الحبات بأظافره الحادة، ففررت إلى الأماكن البعيدة، مفتخرًا بقوته رافعًا جناحيه ثم يعود إلى عُشه القريب، بفرحة المنتصر، فرآهُ فارغًا.. اندهشَ وأخذ يبحث عن الدجاجات فى أركان السطح حائرًا ملتفتًا يمينًا ويسارًا، يرى شجرة التوت الموجودة أمام البيت، فطار إلى أحد الأغصان المثمرة، فوجئ بعُش عصافير أمامه حديثى الولادة.. حلقَ حول العُش، لم يجد عصفورًا واحدًا ووقف بجوارها ينظر إلى العصافير وهو يفكر ماذا يفعل؟.. سرعان ما أزاحَ العُش بأظافره فسقطت جميعًا على الأرض صرعى صائحًا بصوته المتفرد.. رآهُ صاحب البيت من بعيد، يحاول أن يمسك الديك، لكنه أفلتَ من بين يديه هاربًا إلى السطح المجاور.. جلسَ على درجة السلم الحجرى يريح جسده ثم اختبأ خلف أكوام البوص الجاف، حتى وقعَ فى يده، فنتفَ ريشهُ، ثم ألقى به داخل القفص ذليلًا... صاح الديك: أنا برىء.. ضحيتُ بكل ما أملك حتى أرفع من شأنكم بين الطيور.. تجمعتْ الدجاجات أمام القفص سريعًا تهتف بأصواتها المختلفة: يحيا العدل، والبعض الآخر يضحك بصوتٍ عالٍ.. بينما هو يرقد باكيًا ثم يدفن منقارهُ فى الأرض.

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