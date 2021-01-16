القلعة والأفندى

العربة الكارو إحدى سمات حـيّـنا القديم، جزء من صورته، لا تتجزأ عنه، تُحمل عليها البضائع، ويتخذها الناس «رَكوبة» فى قضاء حوائجهم، تشاركهم طقوسهم فى الزفاف ونقل المتاع إلى عش الزوجية ونقل المعازيم، حتى فى المعارك الملحمية بين الأحياء الشعبية، تنقل الخصوم حتى يتقابلوا بميدان المعركة، أما أنا فكنت أتخذها فى كل هذه الحالات، أرقد فى أسفل العربة من الخلف، مستريحًا إلى جوار «حشيش» الحمار، حين يأتى المساء، مرقد نومى، ولهذه الجلسة فوائد عندى، فقد كنت فى أى موضع تحل فيه العربات أسمع ما يدور من أحاديث، سواء كانت ما يتوعده الراكبون للخصوم، أو غناء النساء فى العرس، والتى يتخللها بعض النميمة فى بعض تفاصيل الزيجة، وأخرى فيما تخوضه الفتيات من تساؤلات عمّا يدور فى تلك الليلة وهن يتمايلن بالضحك، وآخرون ينقلون بضاعتهم من السوق إلى منازلهم، فى ذات مرة سمعت فى زفاف ابنة الحاج إسماعيل المزين ووسط الغناء، انفردت امرأتان بالحديث عن الفتاة التى لم تمكث فى زيجة إلا وقد طُلقت بعد أشهر، وصارتا تعدان على أصابعهما زيجاتها حتى شاركتهما الثالثة بأن زينات بنت المزين لم تكن بكرًا، ولم يخبر أبواها كل عريس يأتى لطلبها، وعندما يعلم ما وقع فيه وغفل من أمره، يطلقها، وفى كل مرة يتنازلون عن حقوقها حتى لا يفتضح الأمر وتقول أمها، بهتانًا تارة، «إنه عمل معمول، أو البيه ما بيعرفش»، وتتسع دائرة الحديث، وكل منهن تنقل ما سمعته من السوق أو مجالس السَمر، كل امرأة منهن تحكى ما سمعت، لم يفكرن للحظة أن زينات ابنة اثنى عشر عامًا لم تُطق الزواج لصغر سنها، وجُرح أصبح عاهة مستديمة، أحدثته أم صبحى الداية أثناء ختانها، وعندما توقفت العربة، نزلت النساء يرافقنها بالغناء والزغاريد والمباركات.لم أنس «عركات» أولاد برعى، التى كانت بمثابة فيلم سينمائى، هم أحد أبطاله، وبمجرد علمى بقيامها أركن إلى تجمع الرجال، ثم يستقلون العربة فأذهب معهم، وذات مرة حدثت مُشادة بين ابن برعى وأحد الباعة فى السوق القديمة، وقد ساق الخبر إلى أعمامه وأخواله أحد المارين فى السوق، وقال إن عويس تعارك مع ابنهم، ولطمه لأنه غازل إحدى زبائنه، فكان الأمر عظيمًا عند برعى وإخوته، كيف يجرؤ على فعل هذا؟ فتجمع الرجال «بالشوم»، يتوعدون صاحبنا بالهلاك، ومن التو انصرفت معهم، خلف العربة وقد تلاحق وراء العربات أقرانى من الصبيان لمشاهدة هذه اللحظة الراهنة، وحينما وصلنا، نزلت حتى لا يُصيبنى مكروه، واختبأت وراء أقفاص الفاكهة وقامت «العركة».وبعد أيام من هذه المعركة، التى تبدو قد انتهت، لكنها نار خامدة تحت الرماد، نقل محمود العربجى زائرًا أفندى من باب الحديد إلى شقة، اتخذها الأفندى هذا فى القلعة، تخرج فى جامعة فؤاد الأول وعمل فى المدرسة الثانوية مدرسًا للتاريخ، هذا ما علمته فى حديثه مع محمود العربجى، فساق إليه محمود بعض التحذيرات، ملخصها أن يعيش فى حاله، وأن يتجنب أولاد برعى بالخصوص، فسأله عن أى بيت سيسكنه، فأخبره الأفندى فى بيت إسماعيل المزين، فحذره ألا يقع فى المحظور، ويزوجه ابنته زينات وحكى له من أمره المتداول، لكنه سكت دون تعليق، ومرت الأيام على مكوث الأفندى بيننا، وقامت عركة أولاد برعى مرة أخرى على خلفية ما حدث، فما زالت نيران الفتنة لم تخمد، ونظر من المشربية مبتئسًا مما تردح به النساء لبعضهن من تهم فى حق زوجة البائع، واتهمن أخواتها بالعهر، فهن تربية بيت واحد والجدر يمد لسابع جد، وأنا مختبئ وراء باب البيت، إذ أمسك كتفى الأفندى وقال:- ألا تخشى أن يصيبك أذى، تعال معى بعيدًا.فصعدت معه، وقد أخبرته بالأمر على حقيقته، فنزل ليحاول أن يفض هذا العبث، وشدد علىّ بعدم اللحاق به، وأغلق الباب، أما عنى فتجولت بين أركان غرفته المكتظة بالكتب القديمة، لكنى لم أعرف أقرأ حرفًا واحدًا، وبعد حين من الوقت صعد والدماء تسيل من رأسه، فـأسرعت، وأتيته بالبن، وسدَّ به الجرح، وتوقفت الدماء، عاتبته لعدم سماعه كلام محمود العربجى، فاندهش وتساءل عن سماعى الحديث بينهما، فلم يكن أحد معهما فذكرت له أمرى عن ذلك، فأمرنى ألا أغادر، وقد تعهد بتعليمى، وفى المساء كنت أحكى له عما كنت أسمعه فى رحلاتى اليومية، وشأن أهل الحارة وإسماعيل المزين وابنته وشأن النسوة اللاتى كن يتحدثن فيما لحق بزينات، وسألنى هل تصدق كل هذا؟‏- لا أعرف، لكنى لم أنقله إلى أحد سواك.‏- أتعرف ما هو أجهل الجهل؟‏- لا.‏- ربما تكون لا تقرأ ولا تكتب، لكن أجهل الجهل أن تصدق ما يساق إليك من خبر دون إعمال عقلك فيه.‏- كيف؟فسرد لى مثلًا من الأثر لن أنساه، أن رجلًا عجوزًا لا أحد يعرف من أين ينفق على نفسه، فمات الرجل، وظل الناس فى شغف من أمره، فتنوقلت الحكايات، ومن أغرب ما قيل إنه عندما يحل المساء يأخذ عشبًا فيرجع شابًا، ويكون قادرًا على تسلق البيوت والأسوار، فيسرقها ويعود كما كان قبيل الفجر، وسطرها البعض كأسطورة، وعندما أتى بعض الناس، بحثوا فى الأمر، وكان أحدهم على علم بالأعشاب والنباتات، فقال فى نفسه: لا يوجد فى عالم النبات هذا العشب، فبحث فى هذا الأمر، وظل يجمع الخيوط المتشابكة، واتضح أن اللص نفسه هو من فعل هذا لكى ينصرف عنه الناس حتى مات، وعندما حاول إظهار الحقيقة لم يصدقه أحد، لأنهم سمعوا عن آبائهم، وفى نظرهم هم لا يخطئون، وهذا كان أجهل الجهل والضباب الأسود الذى يحيل بين الخبر وإعمال العقل فيه، حينها علمت أن أهل الحى لن يُفيد معهم أى شىء، فقد حل على عقول النسوة اللاتى اتهمن زينات بالعهر، أنهن ورثن ما يحدث فى شأن زينات، لا بديل سوى العهر رغم صغر سنها، ومن ساق خبر زوجة البائع لم ينل من زوجته ما أراد، فخاف أن تفضحه فسبقها بالفضيحة، أهل الحى مصابون بالغمامة السوداء، فغشيت عقولهم.تركنى الأفندى وقد عزم محاولًا أن يزيل عنه الهم، لكن لم يفد، فقد نُقل إلى إسماعيل طلاق ابنته من إحدى النسوة بشكل أثار غضبه، فذهب وقتل زينات، لأنها جلبت عليه العار، فتنوقلت الأخبار بأنه قتلها عندما ضبطها متلبسة مع الأفندى، أما الأفندى وهو فى طريقه إلى البائع لحل مشكلته مع أولاد برعى، قابلوه ليقتلوه فهم أولى بقتله، فكيف للغريب أن يفعل هذا بابنة الحى واجتمع الكل، إسماعيل المزين وأولاد برعى، وأزواج النساء اللاتى أردن أن يتزوج بناتهم الأفندى، فهو كان «عريس لقطة»، لم يسمع لى الأفندى، نصحنى فقط أن أمكث بعيدًا، رأيته يُهان ويُسب وينزف الدماء من جبهته، فكل ما اقترفه من جريمة أنه أراد للعقول أن تفكر، لكن حينما تخوى العقول يملؤها الهراء، عقول بالية اختتمت حياتها وتوقفت على أفكار السالفين، حاول محمود العربجى إنقاذه، فدخل بعربته، واختطفه من بين أيديهم وهرب به، لكن هذه المرة توقف شغفى عن أن أعرف ماذا يجرى؟ ولم أذهب معه، فكل شىء مكرر، فهذه هى القلعة، وهذا هو الأفندى ولم ينتبه أحد إليه.