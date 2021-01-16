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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إصابة الحاخام الأكبر السابق فى إسرائيل بكورونا بعد 5 أيام من جرعة لقاح فايزر

السبت 16/يناير/2021 - 11:52 م
يسرائيل مئير لاو
يسرائيل مئير لاو
سارة الشلقاني
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أصيب يسرائيل مئير لاو الحاخام الأكبر السابق لدى الاحتلال الإسرائيلي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد أيام قليلة من تلقيه لقاح فايزر ضد كورونا.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، السبت، أنه تم تشخيص الحاخام الأكبر السابق بكورونا بعد 5 أيام من تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19، حسبما بثت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن عدد المصابين بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 14 حالة، محذرة من أن تلك السلالة سريعة الانتشار وتعمل على زيادة عدد الإصابات والوفيات.

وأبلغ 70% من الإسرائيليين الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا، أنهم عانوا من أعراض عديدة خلال 72 ساعة من عملية الحقن، أبرزها شعور بالضعف والهزلان، حمى، غثيان، دوار، صداع، آلام في العضلات، ألم موضعي في موقع الحقن.

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