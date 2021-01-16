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الثقافة

«البيت الفنى» يقدم مسرحية «ألمظ وسى عبدة».. قريبًا

السبت 16/يناير/2021 - 11:45 م
البيت الفنى
البيت الفنى
خالد حماد
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يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية الاستعراضية مسرحية «ألمظ وسي عبده» من تأليف مصطفي سليم، وإخراج مازن الغرباوي، وبطولة مروة ناجي، وائل الفشني، مع ظهور خاص لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

يأتي ذلك فسي ضوء استراتيجية وزارة الثقافة لتسليط الضوء على رموزنا المصرية، ليعرف هذا الجيل من الشباب رموزنا الفنية، وسبق من قبل عرض سيرة حب عن قصة حياة الموسيقار بليغ حمدي، ثم عرض سيد درويش.

وتدور مسرحية «ألمظ وسي عبده» حول أهم المحطات الرئيسية والشخصية والفنية للمطرب عبده الحامولي، وأشهر أغانيه، كما يلقى الضوء على قصة حياة المطربة المظ، وقصة حبها لعبده الحامولي.

جدير بالاشارة ان الفنان عبده الحامولي مطرب مصرى من مواليد القاهرة 1836وهو مجدد في الموسيقي العربية وأبرز اسم فى عالم الطرب في القرن التاسع عشر وامتد أثرة إلي مطربي القرن العشرين وارتبط اسمه هو والمطربة المظ التي تزوجها وقدم ثنائيا ناجحا ذاع صيتة وتوفي عبده الحامولى فى 12مايو 1901،
.
أما عن المطربة المظ فهي من مواليد اسكندرية 1860 اسمها الحقيقي سكينة واتسمت المظ بسبب تشبية صوتها بالألماظ في الصفاء والنقاء وهي أشهر مغنية مصرية في القرن التاسع عشر عاشت في عهد الخديوي إسماعيل وكان صوتها واداءها رائع واحترفت الغناء فى تخت الاسطى ساكنة تزوجة من سى عبده الحامولى ومنعها من الغناء مما تسبب فى غضب الخديوى عندما طلب ان تغنى له المظ وتوفيت المظ مطربة القرن التاسع عشر فى عام 1896،

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