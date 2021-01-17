«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

شارك الفنان أحمد زكي مع الفنان هادي الجيار في مسرحية "مدرسة المشاغبين" بجانب عدد من الفنانين الذين حققوا شهرة كبيرة، أمثال الزعيم عادل إمام، وسعيد صالح، ويونس شلبي، وحسن مصطفى، وسهير البابلي.وحكى الفنان هادي الجيار أثناء وجوده في برنامج "حق الجماهير" عن الوعد الذين جمع بينهم، بأنه إذا حقق أحدهم النجومية سيصطحب البقية معه، وقال "الجيار":"أحمد زكي لما شاف أن الجمهور بدأ يعرفنا، وحقق شهرة في السنة التانية، قال أننا ممكن في يوم من الأيام نحقق مستقبل كبير، فقال: اللي يطلع مننا أو يقب مننا ياخد بإيد التاني، أنا لسه فاكر الشعار ده واعتقد إنك فاكره، فاكره يا أحمد".وكان رد الفنان أحمد زكي على الفنان هادي الجيار، أنه يعتبره زميل عزيز عليه، لكن خلال مسيرته التي مضى فيها ساعد العديد من الشباب والفتيات على الظهور في أفلامه، منهم وفاء سالم التي شاركته بطولة فيلم "النمر الأسود" للمخرج عاطف سالم.كما أكد أحمد زكي أن ترشيح الممثلين هو من ضمن اختصاصات مخرج العمل، وهو شيء لا يتدخل فيه، كما أنه لا يبدي رأيه بشكل صريح لو سأله المخرج عن رؤيته لممثل معين في إحدى الشخصيات، لكنه قد يرشح الممثل في حالة واحدة وهو أن يسأله المخرج عن الممثل الذي يراه في تلك الشخصية.وتابع: "رشحت يونس شلبي لدور الصحفي في فيلم "امرأة واحدة لا تكفي" وكان موفقًا في ذلك الترشيح، ولا أرى نفسي ضمن أبطال فرقة الفنانين المتحدين، بل كنت ضيفًا عليهم خلال مشاركتي في "مدرسة المشاغبين" ومن قبلها مسرحية "هاللو شلبي".