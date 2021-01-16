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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مركز السموم بـ«طب بنها» يستقبل 197 حالة خلال شهر

السبت 16/يناير/2021 - 11:35 م
طب بنها
طب بنها
كتب صلاح حسنى
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أعلن قسم السموم بكلية الطب جامعة بنها برئاسة الدكتورة نرمين عدلي، التمكن من علاج 197 حالة تسمم خلال ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى 13 حالة إدمان مخدرات.

وأفاد بيان صادر عن القسم اليوم السبت، بأن الحالات تمثلت في 84 حالة لتناول أدوية خاطئة بنسبة 42.6% و22 حالة مبيدات حشرية بنسبة 11.2% و29 حالة تناول مواد كاوية بنسبة 14.7% و13 حالة مخدرات بنسبة 6.6% و11 حالة تسمم غذائي بنسبة 5.6% و26 اختناق غاز بنسبة 13.2% ومشتقات مواد بترولية 12 حالات بنسبة 6.1%.

كان مستشفي بنها الجامعي أعلن عن إنشاء أول وحدة لعلاج التسمم والإدمان ضمن خطة شاملة تم وضعها لتطوير المستشفي خلال الفترة المقبلة واتاحة المزيد من الخدمات للمرضي.

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