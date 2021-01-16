110 ملايين جنيه لتدعيم كهرباء البحر الأحمر لمجابهة الأحمال

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تنفيذ الحكومة عددًا من المشروعات بقطاع الكهرباء لتدعيم الشبكات بمختلف المحافظات، ومجابهة الأحمال الزائدة، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع بتكلفة 110 ملايين جنيه بمحافظة البحر الأحمر خلال عام.ولفتت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن المشروع تضمن توسيع م.م.جبل الزيت جهد 22220 ك.ف بمحول سعة 175 م.ف.أ للتغلب على مشكلة ضعف الشبكات الناتجة عن زيادة الكثافة السكانية، وضمان وصول خدمة الكهرباء لأكبر عدد من السكان.