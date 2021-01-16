وفاة ممرضة بمستشفى سمنود بكورونا

لفظت بسمة محمد فهمي، ممرضة بمستشفي سمنود العام، التابعة لمديرية الصحة بالغربية، أنفاسها الأخيرة إثر إصابتها بفيروس كورونا داخل قسم العزل بالمستشفى وتم تغسيل وتكفين الجثمان طبقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.ونعت نقابة التمريض بالغربية، فى بيان السبت، الفقيدة بأن يتغمدها المولى عز وجل بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.كانت المتوفاة قد أصيبت مؤخرا بأعراض فيروس كورونا، متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد، وتم عزلها داخل مستشفى سمنود إلى أن وافتها المنية.