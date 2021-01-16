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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتداء الكمامة بين الأمريكيين يسجل أعلى مستوى على الإطلاق

السبت 16/يناير/2021 - 11:00 م
ارتداء الكمامة بين
ارتداء الكمامة بين الأمريكيين
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فى ظل تزايد دعوات الإدارة الأمريكية ومسؤولى الصحة فى الولايات المتحدة، يبدو أنها قد بدأت تؤتى ثمارها ليرتفع معدل ارتداء الكمامة بين الأمريكيين لأعلى مستوى له منذ إبريل الماضى، ليسجل 80%، مقارنة بنحو 55% فى أبريل الماضي.

فقد أظهر استطلاع جديد أجرته جامعة "هارفورد" بالتعاون مع جامعة نوث ويسترن روتجزر أن عددًا أكبر من الأمريكيين يرتدون الأقنعة بشكل روتيني أكثر من أي وقت مضى نحو 80%، لكن ربما لا يزال الأمر قليلًا جدًا فى ظل زيادة حدة جائحة فيروس" كورونا" المستجد يوما بعد يوم... ووفقلا للإستطلاع، فقد تزايد إلتزام الأمريكيين بضوابط التباعد الإجتماعى، إلا أنهم لا يزالون يقضون وقتا أطول دون كمامة.

وأوضحت البيانات أنه لايزال أكثر من 200،000 أمريكى، يتم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا بصورة يومية، ومع تحرك جهود نشر اللقاح ببطء وظهور المزيد من المتغيرات المعدية، أصبحت السلوكيات لمنع إنتقال الفيروس التاجى أكثر أهمية من اى وقت مضى.

ومن أجل خفض منحنى الإصابات اتحاد فيروس كورونا بإجراء مسح لنحو 20،000 شخص فى جميع أنحاء الولايات المتحدة بمعدل مرة واحدة شهريا، لتحليل سلوكياتهم فى محاولة لإبطاء إنتشار الفيروس.. أشار المسح أن أقل من 20% قاموا زاولوا روتين حياتهم اليومى دون إرتداء الكمامة، بما فى ذلك الذهاب إلى طبيب الأسنان وما يشكله ذلك من مخاطر على الطرفين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شجع فيه مسؤولو الصحة العامة الذهاب إلى الطبيب، لكن مع الحرص على تطبيق الضوابط الصحية والاحترازية المطلوبة، لكن لا يزال نحو 40% من الأمريكيين يواصلون زيارة أصدقائهم وأقاربهم، فيما يواصل نحو 30 % الذهاب إلى العمل، واعترف 9% من المستطلعين أنهم كانوا في غرفة واحدة مع ما بين 5 إلى 10 اشخاص أشخاص آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، كما شارك أكثر من 2.5 % في مساحة مغلقة مع 11 إلى 50 آخرين في اليوم السابق على الاستطلاع.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حرص فيه ما يزيد قليلًا عن نصف الأمريكيين على تجنب الإتصال بأشخاص آخرين ( 52 % ) فيما يبدو أن الأمريكيين سئموا العزلة ففي أبريل الماضى، أشارت البيانات إلى أن 75 % المائة من المستطلعين يتجنبون الأماكن العامة أو المزدحمة، مقارنة بأقل من 60 %فى مطلع يناير الماضى.

كما سجل معدل غسل اليدين انخفاضًا فى أبريل الماضى، حيث أكد 72 % أنهم حريصون على نظافة أيديهم بصورة مستمرة، فى مقابل اعتراف 80% بعدم اهتمامهم بصورة كبيرة فيما يتعلق نظافة اليدين.

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