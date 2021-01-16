رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شخصين إثر وقوع حادثى تصادم بالبحيرة

السبت 16/يناير/2021 - 10:57 م
حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
لقي شابان مصرعهما، اليوم السبت، جراء وقوع حادثي تصادم منفصلين بنطاق مركزي حوش عيسى ورشيد بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة حوش عيسى بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق كوبري عمارة بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي وأسفر الحادث عن وفاة كرم فوزي عبد الونيس 23 عاما ومقيم بزاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى الدلنجات تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل بالطريق الدولي "كفر الشيخ - رشيد"، ما أسفر عن وفاة جباره سعد جباره" 28 عاما ومقيم بمحافظة كفر الشيخ وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى المركزي برشيد تحت تصرف النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

في بيان رسمي.. سانت إيتيان الفرنسي يعتذر للزمالك

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

سقوط صاروخ إيراني بعيد المدى قرب حاملة طائرات أمريكية

الصور

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

الباز: قرار تصفية مجمع الحديد والصلب جاء بعد دراسات مستفيضة من الحكومة

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دبى تطلق «تاكسى لندن» فى شوارعها تجريبيًا الشهر المقبل

«الفيدرالية الروسية» تشرح آلية تطور المناعة من كورونا فى جسم الإنسان

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. شركة مصر الوسطى

فريق نيبالي يعلن تسلق قمة «كي 2» بنجاح للمرة الأولى خلال الشتاء

أيام زمان

صالح عبدالحي أول مطرب عربي على إذاعة لندن

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

جمعتهما الصداقة فأقنعه بالتمثيل.. مايسترو الأهلي بطلًا لآخر أفلام عزالدين ذوالفقار

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

قبل طرح رواية حاكم.. إليك 3 أعمال عن الحارة المصرية

«مناهج النقد المعاصر» في طبعة جديدة لصلاح فصل

«فنون القصة القصيرة» في قصر أحمد بهاء الدين للطفل

فنان جزائري يروى تفاصيل وصول رسوماته إلى العالمية