مصرع شخصين إثر وقوع حادثى تصادم بالبحيرة

لقي شابان مصرعهما، اليوم السبت، جراء وقوع حادثي تصادم منفصلين بنطاق مركزي حوش عيسى ورشيد بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة حوش عيسى بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق كوبري عمارة بدائرة المركز.وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي وأسفر الحادث عن وفاة كرم فوزي عبد الونيس 23 عاما ومقيم بزاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى الدلنجات تحت تصرف النيابة العامة.كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل بالطريق الدولي "كفر الشيخ - رشيد"، ما أسفر عن وفاة جباره سعد جباره" 28 عاما ومقيم بمحافظة كفر الشيخ وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى المركزي برشيد تحت تصرف النيابة العامة.