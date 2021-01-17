سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الأحد 17-1-2021

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي نقدم لكم سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وفقا للتقرير التالي الذي يحتوي على أهم وأحدث التفاصيل التي تختص بالعملة الأمريكية، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (الحكومي)، عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصري، أما عند البيع سجل سعره ١٥.٧١ جنيه مصري، واستقر سعر الدولار في بنك مصر (الحكومي)، ليسجل عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصري، أما عند البيع سجل سعره ١٥.٧١ جنيه مصري.



سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib



واختلف سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، اليوم الأحد الموافق 17-1-2021 ، عن سعره في البنك الأهلي المصري وأيضًا بنك مصر، بفارق قرش واحد، ويمثل الدولار الأمريكى حالة من الاستقرار في بنك cib، ليسجل عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصري، أما عند البيع سجل سعره ١٥.٧٢ جنيه مصري، بحيث أنه يزيد بمعدل قرش واحد عن البنوك الحكومية سواء عند البيع أو الشراء.



والجدير بالذكر، قفز الاحتياطي الأجنبي لمصر بقيمة 842 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل 40.062 مليار دولار مقابل 39.221 مليار دولار في نوفمبر الماضي، كما زاد الدين الخارجي لمصر إلى 125.337 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020، ويمثل الدين قصير الأجل نسبة 9.8% من إجمالي الدين الخارجي لمصر. نقدم لكم سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وفقا للتقرير التالي الذي يحتوي على أهم وأحدث التفاصيل التي تختص بالعملة الأمريكية، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (الحكومي)، عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصري، أما عند البيع سجل سعره ١٥.٧١ جنيه مصري، واستقر سعر الدولار في بنك مصر (الحكومي)، ليسجل عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصري، أما عند البيع سجل سعره ١٥.٧١ جنيه مصري.واختلف سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، اليوم الأحد الموافق 17-1-2021 ، عن سعره في البنك الأهلي المصري وأيضًا بنك مصر، بفارق قرش واحد، ويمثل الدولار الأمريكى حالة من الاستقرار في بنك cib، ليسجل عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصري، أما عند البيع سجل سعره ١٥.٧٢ جنيه مصري، بحيث أنه يزيد بمعدل قرش واحد عن البنوك الحكومية سواء عند البيع أو الشراء.والجدير بالذكر، قفز الاحتياطي الأجنبي لمصر بقيمة 842 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل 40.062 مليار دولار مقابل 39.221 مليار دولار في نوفمبر الماضي، كما زاد الدين الخارجي لمصر إلى 125.337 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020، ويمثل الدين قصير الأجل نسبة 9.8% من إجمالي الدين الخارجي لمصر.





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تنشر 《الدستور》سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الأحد 17-1-2021، وفقا لأخر تحديثات البنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري (الحكومي)، وأيضًا بنك مصر (الحكومى)، أما سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، يختلف عن البنوك الحكومية، لكنه سجل استقرارا في سعره، سواء عند الشراء أو البيع، ويبحث المواطنين يوميًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، ويأتي البحث عن الدولار الأمريكي على مؤشر البحث جوجل هو الأكثر، خصوصًا أنه يحظى اهتمامًا من جانب المواطنين القراء، ونستعرض لكم أحدث وأهم التفاصيل عن سعر الدولار الأمريكى وفقا لأسعار البنوك.