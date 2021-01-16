«البيطريين» تعلق على تفتيش عيادات أعضائها بأسيوط

قالت النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنها تابعت بغضب شديد ما تم من إجراءات تفتيش على عيادات أربعة أطباء بيطريين بأسيوط، الأمر الذي نتج عنه احتجازهم عدة ساعات بقسم الشرطة ثم عرضهم على النيابة العامة التي أخلت سبيلهم.وتقدم مجلس النقابة العامة نقيب وأعضاء بالاعتذار الشديد للأطباء البيطريين وأسرهم عما أصابهم من ضرر جراء هذه الأحداث.وأوضحت النقابة أنه فور نشر أحد الأطباء البيطريين الأربعة تفاصيل ما حدث معهم وتعنت لجنة التفتيش المشكلة من مديرية الطب البيطري بأسيوط تم التواصل معه للوقوف على ملابسات الموضوع، وتم أيضا التواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية حيث توجه الدكتور خالد سليم النقيب العام " واجتمع مع الدكتور عبد الحكيم محمود " رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية " وعدد من قيادات الهيئة.وأكد النقيب العام على عدم قبول النقابة إهانة أي طبيب بيطري وكذلك رفضه لما تم، مؤكدا على تفعيل اللجنة الثنائية المختصة بتعديل اشتراطات التراخيص للمنشآت البيطرية وإلغاء أي تعقيدات بها وخاصة فيما يخص موافقات الأحياء وبناءا عليه:۔١- تكليف الدكتور حسن ذكي عضو مجلس النقابة العامة، بالاجتماع بالأطباء البيطريين المضارين من ما حدث يوم الأحد لتاكيد مساندة النقابة العامة لهم وتقديم كافة أنواع الدعم لهم.٢- تحويل الموضوع للتحقيق بالنقابة العامة للأطباء البيطريين.٣- تكليف الشئون القانونية بالنقابة العامة لمتابعة القضايا مع الأطباء البيطريين الأربعة.٤- التواصل من قبل النقيب العام مع اللواء رئيس الإدارة العامة لشرطة المسطحات المانية، وتحديد موعد اجتماع عاجل يوم الاثنين القادم للتأكيد علي ان عدم اتمام التراخيص هي مجرد مخالفة إدارية عقوبتها الغلق الإداري من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ولا تستدعي التدخل من قبل شرطة المسطحات وما يتبع ذلك من إجراءات منها الإحالة للنيابة.٥- انعقاد اجتماع اللجنة الثنائية بين النقابة العامة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لمناقشة تعديل إجراءات التراخيص للمنشات الطبية البيطرية يوم الثلاثاء القادم.وأكدت النقابة العامة أنها لن تألو جهدا في الوقوف بجانب الأطباء البيطريين بكافة القضايا المهنية في كل أرجاء مصر.