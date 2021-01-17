«رحلة أب» تُنير مستقبل نجله فى ملاعب الدرجة التالتة (صور)

رجل ذات ملامح مصرية بسيطة، قضى من عمره قرابة الـ5 سنوات مع ابنه الأصغر عبدالله مرعي، داخل المستطيل الأخضر، ليصل لهدفه، التقطته عدسات المصور سيد حسن، فبات حديث السوشيال ميديا حتى وُصف بـ"سوبر بابا"، لوقوفه فوق الـ90 دقيقة يصور ابنه.من المنوفية لـ"حلون"، يأتي كل "عبدالله" رفقة والده "مرعي"، ليحضر تدريباته بفريق أسمنت حلوان، الذي التحق به بمجرد دخوله معهد تكنولوجيا البناء التابع لجامعة حلوان لتحقيق حلمه الكروي، يرمقه والده بنظراته تارة فخرًا به، وخوفًا عليه من حدوث أي إصابة له تارة أخرى.تتكبد رحلة عبدالله مرعي العناء والمشقة، فتبدأ من المنوفية تحديدًا مركز منوف إلى حلوان، وتستغرق الرحلة كل مرة فوق الـ12 ساعة، فيخرج الأب وابنه من قريته في الثامنة من صباح يوم التدريب ويعود في الليل بعد الانتهاء، يروي عبدالله لـ"الدستور": "أنا بدأت ألعب كورة في 2015، الموضوع جاء معايا بالصدفة، وبعدين والدي والبيت عندي عرف، من وقتها مبيقارنيش ومعايا في كل التدريبات والماتشات"."الأب هو كنز الحياة، البطل الأساسي في جميع الحكايات، فكل الآباء أبطال خارقين، ومن يتهاون في حق أبناءه خارج عن الفطرة".. هذا ما أكده الأب مرعي، أثناء مباراة بين أسمنت حلوان ونادي الغابة بدوري الدرجة الثالثة، حيث يحكي قائلًا: "أنا بخاف على ابني جدًا، ولاقيت الكرة هتجنبه طريق وحش إحنا في غنى عنه، عشان كده قررت اشجعه وأفضل أدعمه لحد ما أشوفه زي الحضري".90 دقيقة كانت "وش السعد" على أسرة آل مرعي، فصورهما ملأت العالم الافتراضي "فيسبوك" بمجرد نشرها، يكمل الوالد حديثه: "أنا مكنتش أعرف أن فيه حد بيصور أصلًا، واتفاجئت بالصور أنها انتشرت بس عبدالله بيقول إنها مكافأة ربنا ليا على تعب سنين".ويؤكد الابن - حارس المرمى- ووالده أن من يكون لديه حلم عليه بالسعي من أجل تحقيقه: "إحنا مش مسئولين عز النتيجة إنما السعي ربنا أمرنا بيه"، وهذا ما يفعلاه لاحتراف كرة القدم، ويسير بخطى عصام الحضري، حارس منتخب مصر السابق."إحنا ما بنجريش ورا الفلوس".. بتلك الكلمات اختتما حديثهما، فهم لا يسعوا وراء المال، بقدر تحقيق الحلم، والانتماء المارد الأحمر "النادي الأهلي".