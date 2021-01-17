رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«رحلة أب» تُنير مستقبل نجله فى ملاعب الدرجة التالتة (صور)

الأحد 17/يناير/2021 - 03:53 ص
عبدالله ووالده
عبدالله ووالده
هاجر رضا
طباعة
رجل ذات ملامح مصرية بسيطة، قضى من عمره قرابة الـ5 سنوات مع ابنه الأصغر عبدالله مرعي، داخل المستطيل الأخضر، ليصل لهدفه، التقطته عدسات المصور سيد حسن، فبات حديث السوشيال ميديا حتى وُصف بـ"سوبر بابا"، لوقوفه فوق الـ90 دقيقة يصور ابنه.

من المنوفية لـ"حلون"، يأتي كل "عبدالله" رفقة والده "مرعي"، ليحضر تدريباته بفريق أسمنت حلوان، الذي التحق به بمجرد دخوله معهد تكنولوجيا البناء التابع لجامعة حلوان لتحقيق حلمه الكروي، يرمقه والده بنظراته تارة فخرًا به، وخوفًا عليه من حدوث أي إصابة له تارة أخرى.

تتكبد رحلة عبدالله مرعي العناء والمشقة، فتبدأ من المنوفية تحديدًا مركز منوف إلى حلوان، وتستغرق الرحلة كل مرة فوق الـ12 ساعة، فيخرج الأب وابنه من قريته في الثامنة من صباح يوم التدريب ويعود في الليل بعد الانتهاء، يروي عبدالله لـ"الدستور": "أنا بدأت ألعب كورة في 2015، الموضوع جاء معايا بالصدفة، وبعدين والدي والبيت عندي عرف، من وقتها مبيقارنيش ومعايا في كل التدريبات والماتشات".

"الأب هو كنز الحياة، البطل الأساسي في جميع الحكايات، فكل الآباء أبطال خارقين، ومن يتهاون في حق أبناءه خارج عن الفطرة".. هذا ما أكده الأب مرعي، أثناء مباراة بين أسمنت حلوان ونادي الغابة بدوري الدرجة الثالثة، حيث يحكي قائلًا: "أنا بخاف على ابني جدًا، ولاقيت الكرة هتجنبه طريق وحش إحنا في غنى عنه، عشان كده قررت اشجعه وأفضل أدعمه لحد ما أشوفه زي الحضري".

90 دقيقة كانت "وش السعد" على أسرة آل مرعي، فصورهما ملأت العالم الافتراضي "فيسبوك" بمجرد نشرها، يكمل الوالد حديثه: "أنا مكنتش أعرف أن فيه حد بيصور أصلًا، واتفاجئت بالصور أنها انتشرت بس عبدالله بيقول إنها مكافأة ربنا ليا على تعب سنين".

ويؤكد الابن - حارس المرمى- ووالده أن من يكون لديه حلم عليه بالسعي من أجل تحقيقه: "إحنا مش مسئولين عز النتيجة إنما السعي ربنا أمرنا بيه"، وهذا ما يفعلاه لاحتراف كرة القدم، ويسير بخطى عصام الحضري، حارس منتخب مصر السابق.

"إحنا ما بنجريش ورا الفلوس".. بتلك الكلمات اختتما حديثهما، فهم لا يسعوا وراء المال، بقدر تحقيق الحلم، والانتماء المارد الأحمر "النادي الأهلي".

موضوعات متعلقة

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

«بينهم منتج أفلام».. التصريح بدفن 4 انفجرت سيارتهم على محور 26 يوليو

الصور

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

الباز: قرار تصفية مجمع الحديد والصلب جاء بعد دراسات مستفيضة من الحكومة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

انتشال حوت نافق بحجم شاحنة من البحر فى الكويت

ليستر سيتى يفوز على ساوثهامبتون بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

باريس سان جيرمان يفوز على آنجيه بهدف دون رد فى الدورى الفرنسى

دبى تطلق «تاكسى لندن» فى شوارعها تجريبيًا الشهر المقبل

أيام زمان

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

صالح عبدالحي أول مطرب عربي على إذاعة لندن

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

انطلاق ملتقى براعم ومواهب الدولى للفنون التشكيلية 25 فبراير

«البيت الفنى» يقدم مسرحية «ألمظ وسى عبدة».. قريبًا

قبل طرح رواية حاكم.. إليك 3 أعمال عن الحارة المصرية

«مناهج النقد المعاصر» في طبعة جديدة لصلاح فصل