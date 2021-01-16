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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصطفى مراد: إلزام المصانع والشركات بتركيب محطات رصد الملوثات على المداخن

السبت 16/يناير/2021 - 10:39 م
الملوثات على المداخن
الملوثات على المداخن
أريج الجيار
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قال مصطفى مراد رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن منظومة رصد الانبعاثات تعمل على إلزام المصانع والشركات الكبرى مثل «الأسمنت وشركات البترول والكهرباء» بتركيب محطات رصد على المداخن مرتبطة بجهاز شئون البيئة، لتجميع البيانات عن نوعية الانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية وحجمها وتحليل تلك البيانات لإعطاء صورة واضحة عن جودة الهواء.

وأردف رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة خلال تصريحاته لـ«الدستور» أن شبكة رصد الانبعاثات أداة قوية للمراقبة والرصد وهناك ٣٥٠ مدخنة تراقب يوميا، مضيفا: «وجهنا سياسات متعددة بخفض هذا التلوث الناتج من قطاع النقل مثل التشجيع على وسائل النقل الجماعي لتقليل استخدام الوقود مثل شركة مواصلات مصر للنقل الجماعي والتشجيع على وسائل النقل الجماعي الكبرى مثل مترو الأتفاق لأنه يعمل بالكهرباء واستخدام الغاز الطبيعي في وسائل النقل والمشروع القومي».

وأوضح أن الوزارة تعمل على إحلال المركبات واستبدالها بالغاز الطبيعي، لأنه من الأشياء المهمة وتدفع الدولة لإستخدام الكهرباء في المركبات وهناك حوالي ١٥ أتوبيس نقل عام بالقاهرة والأسكندرية يعملوا بالكهرباء أثبتوا كفائتهم وهناك مشروع بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لتحسين المناخ عن طريق إدراج أتوبيسات تعمل بالكهرباء.

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