تامر حسين يهنئ عضو فرقة واما بالزفاف: «الليلة يا نادر»

وجه الشاعر تامر حسين التهنئة إلي الملحن والمطرب نادر حمدي بمناسبة حفل زفافه وعقد قرانه الذي يقام حاليًا داخل أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة.وقال تامر حسين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الليلة يا نادر الليلة"؛ وذلك على خلفية اغنية عمرو دياب الشهيرة "الليلة حبيبي الليلة"؛ فيما ارفق تامر حسين مع تلك الجملة عدد كبير من الصور من داخل حفل الزفاف وهو يشهد علي عقد الزواج.نادر حمدي عرف في بداية مشواره الفني كعضو في فرقة "واما" هو آخر الفنانين الثلاثة أحمد فهمي ومحمد نور وأحمد شامي، الذي يعلن ويحتفل بزواجه.