خبير بيئي يوضح كيفية مواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى

قال مجدي علام الخبير البيئي، إن مشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة يهدف إلى الحد من تلوث الهواء بمحافظات القاهرة الكبرى والتركيز على تحسين منظومة المواصلات، والاستفادة من البنك الدولي لتمويل إحلال وتجديد المواصلات لتعمل بالغاز الطبيعي أو بالكهرباء لتقليل الانبعاثات وتلوث الهواء.وأضاف الخبير البيئي في تصريحات لـ«الدستور»، أنه سيتم تحويل 3500 أتوبيس كبير داخل محافظات القاهرة الكبرى وكلها تعمل بالبنزين أو السولار إلى الغاز خلال 5 سنوات، وتنفيذ مشروعات أخرى غير ملوثة مثل مترو أبوقير بالإسكندرية والقطار المكهرب بين دمياط والمنصورة الجديدة.