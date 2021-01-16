حمدوك: سنقدم دعمًا لا محدود لجيشنا من أجل الدفاع عن أرضنا

أكد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، السبت، تقديمهم الدعم اللا محدود للجهاز التنفيذي، ومساندته للقوات المسلحة في بسط سيطرتها على كافة الأراضي السودانية.وأشاد حمدوك خلال كلمة له مساء اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم بمبادرة القطاع الخاص لدعم وإسناد القوات المسلحة في انتشارها على الحدود الشرقية مع اثيوبيا، كما أشاد بجهود الجيش في حماية الدستور والديمقراطية والدفاع عن حدود الوطن وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تسود مثل هذه الروح لمعالجة كل قضايا الوطن داعيا إلى ضرورة التعاضد والتكاتف من أجل الخروج بالبلاد الى آفاق التنمية والسلام والاستقرار.ودعا حمدوك لخلق نموذج تنموي في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى، وجعلها منطقة ذات ميزة إستثمارية تعود بفوائد اقتصادية على البلاد وعلى مواطني المنطقة.وكان عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، قال في وقت سابق اليوم إنهم لا يريدون أي حرب مع إثيوبيا فهي ليست في مصلحة أحد، مشيرا الى أنهم يسعون لرسم الحدود خاصة أن النزاع الحدودي قديم.وشدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي على أن أي صراع مع إثيوبيا يهدد الأمن الإقليمي، مؤكدا أنهم لا يريدون حربا مع إثيوبيا.