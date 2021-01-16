الأوقاف تعيد فتح 11 مسجدًا بأوقاف القليوبية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت 1612021م قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة، بإعادة فتح 11 مسجدًا بمديرية أوقاف القليوبية.وبيانهم كالتالي:1) مسجد عباد الرحمن – المنشية شبرا الخيمة.2) مسجد السلام - مدينة شبين القناطر شرق.3) مسجد الرحمن الرحيم – الطريق السريع قها.4) مسجد ابوبكر الصديق – الناصرية قها.5) مسجد النور – كفر الجزار بنها.6) مسجد الخلفاء - دملو بنها أول.7) مسجد أبو بكر الصديق – ميت راضي بنها أول.8) مسجد الرحمن الشرقي - كفر مويس بنها ثان.9) مسجد النور والرحمة – ساحل دجوى بنها أول.10) مسجد الروح الأمين – ساحل دجوى بنها أول.11) مسجد السلام – ميت الحوفيين بنها أول.وأفادت المديرية بأنه تم غلق هذه المساجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بتاريخ 29 ديسمبر الماضي.وبينت المديرية أنه تقدم عدد من رواد هذه المساجد بتعهدات وإقرارات التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم مخالفتها مرة أخرى، داعية أن يحفظ الله مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين.