«نوعية الهواء»: مصر اتجهت لخفض نسب الانبعاثات في البيئة

قال مصطفى مراد رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن مواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى والمحافظات تعتمد على بعض المحاور أهمها التشريعي الذي يضم قانون ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ الصادرين من مجلس الشعب، وقانون المخلفات الجديد رقم٢٠٢ لسنة٢٠٢٠، ويهدف إلى تنظيم إدارة المخلفات، منوها إلى أن المصدر التشريعي من أهم مصادر مواجهة التلوث.وأضاف رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة خلال تصريحه لـ«الدستور»: «اتجهت مصر لعملية مراقبة وخفض نسب الانبعاثات في البيئة، حيث أعدت وزارة البيئة استراتيجية لتحسين جودة الهواء من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء وهناك ١٠٨ محطة ونأمل قريبا لوصولهم ١٢٠ ويتبعوا النظم العالمية للرصد».