رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزي»: تضخم السلع الغذائية تأثر بجائحة كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 09:47 م
البنك المركزي
البنك المركزي
راندا التوني
طباعة
كشف البنك المركزي في تقرير عن الاستقرار النسبي خلال 2020 لسعر الجنيه مقابل الدولار وانخفاض الأسعار العالمية لخام برنت 2، فضلًا عن غياب أية صدمات عرض خاصة في السلع الغذائية، بخلاف شهر نوفمبر 2020 التي تلاشت جزئيًا في ديسمبر2020.

ولفت المركزي إلى أن تضخم السلع الغذائية هو المحرك الرئيسي للتضخم العام في مصر تاريخيا، وعلى الرغم من ذلك، فقد عكس تضخم السلع الغذائية احتواء الضغوط التضخمية على وجه الخصوص، حيث تظل مجموعة الطعام والشراب هى الأكبر وزنًا في سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر على الرغم من انخفاض وزنها من 39.9٪ إلى 32.7٪ مع إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.

أشار إلى أنه بدءًا من بيانات سبتمبر 2019، وبناء على ذلك، فقد تأثر معدل تضخم السلع الغذائية بإصدار السلسلة العاشرة وبمنهجية ربطها بالسلسلةالتاسعة، إضافة إلى ذلك يعكس انخفاض تضخم السلع الغذائية أثر عوامل هيكلية لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، فضلاا عن اتخاذ تدابير، لتجنب أي نقص في المعروض 3.

كما تأثر تضخم السلع الغذائية أيضًا بتدابير احتواء تفشى الجائحة التي تضمنت حظر التجول الجزئي وإغلاق الفنادق والمطاعم قبل رفعها تدريجًا، لكنها لم تصل إلى سعتها الكاملة حتى الآن، وأثرها على مستويات المخزون المحلي.

موضوعات متعلقة

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

أمن الدقهلية يكشف هوية هيكل عظمي في مصنع مهجور بالمطرية

الصور

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

سقوط صاروخ إيراني بعيد المدى قرب حاملة طائرات أمريكية

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دبى تطلق «تاكسى لندن» فى شوارعها تجريبيًا الشهر المقبل

«الفيدرالية الروسية» تشرح آلية تطور المناعة من كورونا فى جسم الإنسان

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. شركة مصر الوسطى

فريق نيبالي يعلن تسلق قمة «كي 2» بنجاح للمرة الأولى خلال الشتاء

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

«مناهج النقد المعاصر» في طبعة جديدة لصلاح فصل

«فنون القصة القصيرة» في قصر أحمد بهاء الدين للطفل

فنان جزائري يروى تفاصيل وصول رسوماته إلى العالمية

قريبًا.. صدور «الأصابع على الزناد» لـ سيد غنيم عن دار صفصافة