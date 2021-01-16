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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«3 محاور».. خطة تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية

السبت 16/يناير/2021 - 09:47 م
وزير التموين
وزير التموين
صلاح عامر
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك خطة لتطوير شركة السكر والصناعات التكاملية تشمل 3 مراحل منها أولا الاستعانة بـ4 شركات تابعة للقطاع الخاص بهدف تطوير وتحديث شركة السكر ومصانعها التابعة إلى تعظيم والاستفادة من الكيانات الوطنية حتى تتمكن من المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.

وأكد تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن المحور الثاني من أجل تطوير منظومة صناعة السكر في مصر يشمل العمل على زيادة القدرة الإنتاجية لسد الاحتياجات البلاد من السكر التمويني دون الاعتماد على الاستيراد فضلا عن تحسين المنتج.

وأضاف التقرير أن المحور الثالث للتطوير يقوم على الدراسة المستفيضة والتحليل ألدقيق للوضع الراهن لكل وحدة من وحدات شركة السكر لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانيات المادية والبشرية مع تدريب العمالة وفق الخبرات العالمية.

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