«الانتحار».. خطر جديد يهدد مرضى كورونا

حالة من الحزن والرعب شهدتها منطقة حلوان بعدما انتحر مريض بفيروس كورونا من أعلى مستشفى حلوان العام.وأقدم عامل على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمستشفى حلوان العام، بعد إثبات إيجابية إصابته بفيروس كورونا.من جانبها، أكدت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن الانتحار من المشاكل النفسية التي يمكن أن تأتي بتفكير مرضى كورونا.وأشارت إلى أن العزل والخوف من المجهول يتسبب بشكل كبير في زيادة نسبة التوتر والقلق، الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب.وأضافت أن الكثير من الدراسات النفسية التي أجريت علي مرضي فيروس كورونا، أثبتت أن 70% عرضة للإصابة بالاكتئاب الذي يعتبر النواة الأولى للانتحار.وطالبت بضرورة تقديم الدعم النفسي للمرضي والأطباء، وأكدت أن الجيش الأبيض أكثر عرضة للمرض النفسي بسبب كثرة الإصابات والوفيات.واقترحت تقديم الدعم النفسي عن طريق فيديوهات من أطباء نفسيين تتضمن عدد من النصائح النفسية.