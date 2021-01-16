السكة الحديد تكشف سبب تعطل قطار «القاهرة - إسكندرية»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن أنه أثناء مسير قطار ٩٢٧ مكيف القاهرة الإسكندرية بحوش محطة طنطا، سقطت عجلة من العربة الثانية من تركيب القطار من على السكة نظرًا لأعمال تجديدات السكة بتلك المنطقة.واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن تأخير القطار، وقامت الهيئة بتشغيل السكك البديلة وفصل العربة وسفرية القطار.