رئيس غينيا يعيد تكليف كاسوري فوفانا بتشكيل الحكومة

أعاد الرئيس الغيني ألفا كوندي تكليف إبراهيم كاسوري فوفانا بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقًا لمرسوم رئاسي تلاه التلفزيون الوطن مساء السبت.

يأتي هذا القرار بعد ساعات من إعلان الرئاسة الغينية استقالة رئيس الوزراء فوفانا من منصبه.

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة فإن فوفانا الذي يتولى رئاسة الوزراء في البلاد منذ عام 2018، تقدم باستقالته، وأن الرئيس ألفا كوندي قبلها وبعد هذه الاستقالة، أصدر رئيس الدولة تعليماته لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة المنتهية ولايته بالتعامل مع الشؤون الجارية لحين تعيين فريق حكومي جديد.

جدير بالذكر أن غينيا شهدت انتخابات تشريعية في مارس 2020، ورئاسية في أكتوبر من العام نفسه التي فاز من خلالها الرئيس كوندي بولاية رئاسية ثالثة.