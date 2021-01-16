خروج عربتين عن القضبان بقطار طنطا دون إصابات

شهدت محطة السكة الحديد بطنطا، خروجا مفاجئا لعربة قطار القاهرة الإسكندرية رقم ٩٢٧، vip داخل محطة السكة الحديد بطنطا وخروجها عن القضبان، الأمر الذي أدى إلى توقف القطار.وعلى الفور انتقل المقدم إبراهيم سمير قحيف رئيس مباحث السكة بطنطا، والعقيد أيمن بريك مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا إلى مكان الحادث وفرق الطوارئ وقيادات محطة السكة الحديد بطنطا، وتم إيقاف حركة القطارات تمامًا باتجاه الإسكندرية.وتم استدعاء أوناش السكة الحديد لرفع العربة الثانية، وتسيير القطار، إلى جانب معاينة خطوط السكة الحديد بتلك المنطقة التي شهدت الحادث، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بين الركاب.