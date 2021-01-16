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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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وزير قطاع الأعمال: تعويضات عمال الحديد والصلب خلال 3 أشهر

السبت 16/يناير/2021 - 09:23 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن كل الدراسات أوصت بإغلاق مصنع الحديد والصلب بحلوان، مشيرا إلى أن قرار الإغلاق تأخر.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بعتذر للشعب المصري إني اتأخرت سنة"، مؤكدا أنه مرتاح لقرار الإغلاق 100% وأنه سيتم إغلاق أي شركة لا يوجد أمل في إصلاحها".

ولفت إلى أن حجم التعويضات للعمال ستحدد بالتفاوض مع النقابة ووزارة القوى العاملة، وسيتم تحديدها خلال 3 أشهر.

وأردف: "العمال لن يتم توزيعهم، لأن أغلبها إداري والدولة متخمة بالعمالة الإدارية"، مؤكدا أن قرار تصفية مصنع الحديد والصلب بحلوان ليس قرار وزير، وإنما قرار لجنة مشكلة من جهات رقابية.


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