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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بطل الجمهورية في ألعاب القوى للمعاقين يعرض ميدالياته للبيع

السبت 16/يناير/2021 - 09:48 م
بطل الجمهورية
بطل الجمهورية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أقدم البطل الرياضي عصام جميل الحديدي، بطل الجمهورية في ألعاب القوى للمعاقين لسنوات طويلة، ٤٤ عاما، والحاصل على ٤٦ ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، والعديد من الشهادات وجوائز اللجنة البارالمبية، على بيع ميدالياته التي حصل عليها طوال مشواره الرياضي، للإنفاق على أسرته وبناته الثلاث، لعدم وجود مصدر رزق ثابت له، إلى جانب معيشته في مسكن وسط الأراضي الزراعية منعدم من جميع المرافق الحيوية.

وأكد البطل الرياضي القاطن في قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، أنه في فصل الشتاء تتعرض أسرته للأمطار لكون سقف منزله من البوص، مناشدا وزارة الرياضة ورجال الأعمال مساعدته لتجهيز مسكنه حفاظا على أسرته من التشرد.

وقال عصام عمارة عضو مجلس محلي كفر الزيات سابقا ومن أهالي القرية إن عصام الحديدي يعد رمزًا رياضيًا للشباب بالقرية والمحافظة، وكان متزوجا في سكن بالإيجار داخل القرية، وأصبح مهددًا بالطرد لارتفاع الإيجارات مؤخرًا، ولا يملك سوى نصف قيراط قام ببنائه منذ سنوات بالبوص والطوب.

وأكد أنه قدم طلبا للتصالح بمجلس مدينة كفر الزيات، ولا يستطيع دفع باقي قيمة التصالح، حيث لا يوجد مصدر رزق له سوى مرتب ٨٠٠ جنيه فقط يتحصل عليها من أحد الأندية الخاصة بطنطا، مشيرا إلى أنه يقوم بالعمل في أعمال البناء على الرغم من الإعاقة في قدمه.

وناشد محافظ الغربية بإعفائه من قيمة التصالح مراعاة لظروفه، وضرورة تدخل التضامن الاجتماعي وفاعلي الخير لإنقاذه وأسرته من التشرد، خاصة أنه رفض في مشواره الرياضي اللعب باسم إحدى الدول الآسيوية في البطولات الرياضية حبا لوطنه مصر.

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