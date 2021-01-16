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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التفاصيل الكاملة لصرف إعانة نقابة المعلمين للمصابين بكورونا

السبت 16/يناير/2021 - 09:19 م
نقابة المعلمين
نقابة المعلمين
نورهان عبدالرحمن
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قررت نقابة المهن التعليمية صرف إعانة صحية للمعلمين المصابين بفيروس كورونا المستجد فى الفترة ما قبل 192020 وبعد 1112020.

يأتي ذلك في إطار اهتمام النقابة بأحوال المعلم ومحاولتها الدائمة لتقديم المساعدة له قدر المستطاع، ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد وانتشار الفيروس المستجد الذى أصاب العديد.

وطالبت النقابة من المعلمين المصابين والراغبين فى صرف الأعانة المالية، ضرورة التواصل مع اللجنة الفرعية واللجنة النقابية بإدارتهم التعليمية لصرف إعانة مرضية طبقا للحالة المرضية.

وحددت النقابة الأوراق المطلوبة لصرف الإعانة وهي:

1) صورة كارنية النقابة
2) صورة البطاقة
3) مفردات مرتب
4) صحيفة أحوال
5) نتيجة تحليلpcr
6) إفادة من الصحة بمدة العزل ومكانه وتاريخه
7) أي إشعات أو تقارير طبية
8) إستمارة إعانة طبية من النقابة
9) إفادة من الإدارة التعليمية بالاشتراك بصندوق الزمالة وعدم الحصول على إجازات خاصة.

وفيما يخص أصحاب الأمراض المزمنة، قررت النقابة صرف إعانة صحية للمعلم المصاب بأحد الأمراض التالية:
( عملية القلب المفتوح -- زراعة أحد الأعضاء -- الجلطة الدماغية -- الأورام -- الفشل الكلوي -- فقد البصر أثناء الخدمة -- البتر )
وحددت الأوراق المطلوبة كالتالي:
1) صورة كارنية النقابة
2) صورة البطاقة
3) مفردات مرتب
4) صحيفة أحوال
5) تقرير طبي من اللجنة الطبية
6) أي إشعات أو تقارير طبية
7) إستمارة إعانة طبية من النقابة
8) إفادة من الإدارة التعليمية بالاشتراك بصندوق الزمالة وعدم الحصول على إجازات خاصة

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