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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مي السباعي: سعيدة بدور ورد العطار في «جمال الحريم»

السبت 16/يناير/2021 - 09:19 م
مي السباعي
مي السباعي
حسين الجندي
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أعربت مي السباعي عن سعادتها بالتواجد في مسلسل جمال الحريم الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية نور ويعرض حاليًا على DMC وDMC دراما.

وقالت مي السباعي، لـ«الدستور»، السبت، إنها تقدم شخصية "ورد" ابنة العطار، وتقابل نور داخل السجن الذي دخلته بسبب قضية المسلسل نفسها؛ مشيرة إلى أن مشاهدها في العمل تكون أغلبها أمام نور والفنانين أشرف زكي وإسلام جمال.

أوضحت مي أن العمل وشخصيات المسلسل ستري مفاجآت كبيرة لكل من يتابع العمل، مؤكدة أن العمل لاقى نجاحًا كبيرًا، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة شخصية ورد العطار التي تقدمها في المسلسل قائلة: "تلقيت ردود أفعال قوية".

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