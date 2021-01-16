تفاصيل جدول أعمال 5 لجان برلمانية غدا

تواصل لجان البرلمان اجتماعاتها غدا الأحد، حيث تناقش اللجنة الاقتصادية مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.ومن المقرر أن تناقش لجنة الخطة والموازنة مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، كما ستبحث لجنة النقل والمواصلات رؤية اللجنة فيما يتعلق بخطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول.وتناقش لجنة الإسكان خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.