بالأرقام.. «الإحصاء» يكشف تحسن إيرادات الدولة رغم كورونا

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الإيردات العامة للدولة رغم تداعيات جائحة كورونا إلى 440 مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى مارس وسبتمبر من 2020 مقابل 413 مليار جنيه إيرادات خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 27 مليار جنيه.وأوضح الإحصاء، أن الإيرادات الضريبية خلال الموجة الأولى من الجائحة سجلت 328.6 مليار جنيه مقابل 335.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، كما ارتفعت المنح إلى 2.4 مليار جنيه مقابل 0.7 مليار جنيه، وإيرادات أخرى بقيمة 109.2 مليار جنيه مقابل 76.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.